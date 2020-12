Imputan a primer ministro de Líbano y tres exministros por explosión en puerto de Beirut

El primer ministro en funciones del Líbano, Hasan Diab, y otros tres exministros fueron imputados hoy por el juez que investiga la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut, por negligencia y por causar la muerte de más de 200 personas y heridas a 6 mil 500.

