España cree que incidente en Embajada de México en Bolivia pudo ser una ‘trampa’

Fuentes del Ministerio del Interior de España y círculos diplomáticos presumieron que el incidente en el que se vieron involucrados funcionarios españoles en la casa de la embajadora de México en Bolivia, pudo tratarse de una “encerrona preparada”.

De acuerdo con las sospechas, “alguien informó” de la llegada de la encargada de Negocios y embajadora ad interim, Cristina Borreguero, a la casa de su homóloga mexicana, María Teresa Mercado.

Según las declaraciones recogidas por el Diario El Mundo, el acompañamiento a Borreguero por parte de policías españoles se dio como parte del protocolo de seguridad habitual.

De acuerdo con el relato, las personas con las que se encontraron policías españoles atacaron los vehículos oficiales del país europeo e impidieron salir de uno de ellos a sus ocupantes. Inclusive, señalaron, bloquearon el camino para que la comitiva no pudiera marcharse de la Embajada mexicana. También rompieron los espejos retrovisores de los autos.

Ante la agresión, los agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional de España decidieron bajar de los autos oficiales con el rostro semi cubierto y abrir paso para sacar a la diplomática Cristina Borreguero.

Los GEO actuaron correctamente, impidieron que el incidente cobrara mayor gravedad, mientras que la policía boliviana que estaba allí cerca no hacía nada. Y podían llevar legalmente el arma dentro del coche diplomático, porque así está previsto. No habrían bajado de no ser necesario para sacar de allí a la embajadora en funciones”, agregaron las fuentes.