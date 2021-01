Departamento de Justicia de EE.UU. se reserva el derecho de reiniciar enjuiciamiento contra Salvador Cienfuegos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de volver a enjuiciar al exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos.

Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara este jueves no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda, la subdirectora interina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia se pronunció al respecto.

Estados Unidos se reserva el derecho de reiniciar su enjuiciamiento de Cienfuegos si el el Gobierno de México no lo hace”, expuso en un breve comunicado enviado a medios de comunicación y periodistas.

Además, un funcionario estadounidense cercano al caso dijo a VICE World News, bajo condición de anonimato, que no sorprende la exoneración del general Salvador Cienfuegos en México.

No estoy realmente tan decepcionado. Me había resignado a que este fuera el resultado final. No es tan sorprendente. México es un estado narco”, declaró.