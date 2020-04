El mundo rebasa los 2.5 millones de casos de COVID-19

Estados Unidos concentra el mayor número de contagios de COVID-19 en el mundo, al haber alcanzado los 824 mil 889 afectados

El número total de contagios por COVID-19 a nivel mundial ascendió a 2 millones 564 mil 38 hasta la noche de este martes, mientras que las defunciones han llegado a 177 mil 424. Estados Unidos se acerca al millón de contagios.

Según información de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos concentra el mayor número de contagios al haber alcanzado los 824 mil 889. A pesar de haber reportado una reducción importante en los diagnósticos positivos diarios de la enfermedad, entre el lunes y el martes crecieron exponencialmente; es decir, 37 mil 470 casos nuevos en 24 horas.

En cuanto al número de muertos en Estados Unidos, se han registrado 45 mil 42 víctimas mortales, de las cuales, la mayor parte, 14 mil 887 ocurrieron en el estado de Nueva York. No obstante, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, confirmó este martes que ha sostenido una productiva reunión con el presidente Donald Trump, con la intención de atender la emergencia de forma más efectiva.

En todo el continente americano, el aumento relativo de casos ha sido menor en comparación con los días previos al haberse reportado un incremento del 4 por ciento en el número de casos y del cinco por ciento en el número de muertos. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Estados Unidos concentra el 82 por ciento de los contagios y el 83 por ciento de las muertes.

La OPS en su conferencia semanal sobre el coronavirus en el continente hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe para incrementar la aplicación de pruebas de diagnóstico de COVID-19 entre la población. Para ello, espera para el final de mes haber donado ya cinco millones de test.

En América Latina, los pueblos originarios de la Amazonia han comenzado a externar su preocupación frente a la pandemia. Las comunidades indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam presentaron ante organismos internacionales la creación de políticas públicas donde se consideren medidas de prevención para este sector.

España es el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, al haber confirmado ya 204 mil 178 contagios, y es el tercer país del mundo con respecto de la tasa de letalidad del virus, al tener registro de 21 mil 282 víctimas mortales. A pesar de ello, la curva de evolución de la pandemia ha comenzado a aplanarse.

De esta forma, Europa ha comenzado el regreso paulatino a su cotidianidad. El diario El País destacó que Alemania permitió la reapertura de negocios de 800 metros cuadrados, Austria abrió miles de comercios de 400 metros cuadrados mientras que se espera la reapertura de centros comerciales a partir del primero de mayo. Además, Francia espera reanudar clases el 11 de mayo.

No obstante, esto no significa que la pandemia haya terminado. Principalmente, en países como Alemania, donde los casos crecen lentamente, pero ya hay 148 mil 453 casos confirmados o Francia, donde la curva aún no parece alcanzar el pico y ya registró 159 mil 299 personas infectadas.

