EE.UU. niega que se hayan cerrado cruces fronterizos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos negó que estén cerrados los puertos de entrada en todo el país y pidieron no hacer caso a rumores tras la emergencia decretada por el presidente Trump por la propagación del COVID-19.

Informó que los cruces se mantienen funcionando con normalidad.

CBP’s ports of entry nationwide are fully operational and rumors of any being closed at this time due to COVID-19 are false. pic.twitter.com/gxy9DZixej

— CBP (@CBP) March 13, 2020