Disparan contra automóvil que intentó ingresar al resort de Trump en Mar-a-Lago; hay dos detenidos

Autoridades de Palm Beach, en Florida, mantienen un fuerte operativo después de que un vehículo violara las restricciones de seguridad e ingresara a las inmediaciones del resort del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago.

Las autoridades reportaron que el vehículo se dirigía directamente hacia la entrada de la propiedad, ignorando todas las medidas de seguridad por lo que tuvieron que disparar contra él.

El incidente habría tenido lugar cerca de las 11:40 h del tiempo local cuando el vehículo no atendió a las indicaciones de alto y entró a la propiedad.

LIVE: Police have responded to an incident at Mar-a-Lago in Palm Beach County. https://t.co/UbgPmUgY6R

