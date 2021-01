Detienen a mujer que robó computadora de Nancy Pelosi en asalto al Capitolio

La mujer que supuestamente robó en el asalto al Capitolio una laptop de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la intención de venderla al gobierno ruso, comparecerá este martes ante un juez tras su detención, informó este martes el FBI.

Riley June Williams era buscada por el Buró Federal de Investigación (FBI) por su participación en el asalto al Congreso del día 6 y, tras entregarse voluntariamente a las autoridades, fue acusada el lunes de ingresar en un área restringida, entrada violenta y desorden dentro del Capitolio.

Según el FBI, un informante que era pareja sentimental de la acusada aseguró que vio un video de Williams en el que se llevaba un “ordenador portátil o disco duro” de la oficina de Pelosi.

La misma fuente aseguró que Williams tenía la intención de enviar la computadora a una amistad en Rusia, para que esta persona se lo vendiera al Servicio de Inteligencia Extranjera (SVR) ruso.

“De acuerdo con el informante, el envío de la computadora a Rusia no avanzó por razones desconocidas y Williams aún tiene el dispositivo o lo ha destruido”, según explica la orden de arresto de la joven, quien reside en Harrisburg (Pensilvania).

Los investigadores han confirmado que Williams era la persona que aparece en algunos videos del asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump y que portaba una mochila donde podría haber ocultado la computadora.

This woman, Riley June Williams, was identified by ITV as the green shirt woman that directed the crowd to Pelosi’s office. pic.twitter.com/X1lhQRZzx0

— Scooter Pierce (@KarenBenShapiro) January 18, 2021