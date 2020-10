Cuenta regresiva final para las elecciones en Estados Unidos; victoria de Joe Biden el resultado más probable: The Economist

A menos que la victoria de Joe Biden sea contundente, es probable que Donald Trump impugne el resultado de las elecciones

Independientemente del resultado, las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre tendrán un gran alcance. Las implicaciones políticas de una victoria para Donald Trump, o su contrincante demócrata, Joe Biden, no podría ser más contrastante.

La Unidad de Inteligencia de The Economist espera que los candidatos adopten enfoques muy diferentes respecto a temas como el cambio climático, impuestos corporativos y la cooperación con aliados.

Los votantes estadounidenses son conscientes de lo que está en juego. El 75 por ciento de los participantes de una encuesta de Ipsos realizada en septiembre dijeron que las elecciones de noviembre de 2020 son “una batalla para el alma de la nación”.

Sin embargo, EE. UU. se encontrará en un viaje accidentado antes del juramento de la próxima administración, prevista para el 20 de enero de 2021. A menos que la victoria de Biden sea contundente, es probable que Trump impugne el resultado de las elecciones.

Dada la falta de precedentes para manejar una elección en disputa y las condiciones únicas creadas por la pandemia de coronavirus en curso, esperamos que esta disputa se prolongue hasta fines de 2020. En última instancia, se espera que un ganador sea declarado oficialmente antes del Día de la Inauguración, frente a las crecientes presiones políticas, sociales y económicas.

Sin embargo, existe el riesgo de que una disputa continúe más allá del 20 de enero, interrumpiendo el cambio de poder y planteando graves riesgos económicos.

Victoria de Biden sigue siendo el resultado más probable

Es probable que las elecciones presidenciales estén cerca, pero las probabilidades están a favor de Biden. Biden disfruta de una base de apoyo más sólida entre los votantes demócratas como en el electorado general que la candidata demócrata en 2016, Hillary Clinton.

La base de apoyo central de Trump es sólida como una roca, pero no se ha expandido más allá del 40-44 por ciento del electorado durante su primer mandato. Esto

hará que sea casi imposible para él caminar por el mismo camino estrecho hacia la victoria en el Colegio Electoral que lo hizo en 2016, particularmente porque la pandemia de coronavirus y la creciente agitación social han puesto de manifiesto las debilidades en su estilo de gobierno.

Con cuatro semanas para las elecciones, Biden todavía lidera a Trump en las encuestas nacionales por ocho puntos porcentuales. Esto está por debajo de una ventaja de más de 10 puntos en julio, ya que Trump ha utilizado el espectro del malestar social y, más recientemente, la inminente confirmación de un sexto juez conservador de la Corte Suprema, para cubrir su base conservadora.

Hasta ahora, las encuestas de Trump no han cambiado desde que se enfermó con el coronavirus, aunque esto seguirá siendo una mala tarjeta en las próximas semanas. No obstante, la ventaja de Biden de cara a las urnas sigue siendo considerable.

Las encuestas deben cuestionarse, pero no ignorarse

La votación debe abordarse con cierta cautela. Después de todo, las encuestas fueron malos predictores de la victoria de Trump en 2016. Sin embargo, todavía pueden ofrecer información importante para la carrera de este año. Por un lado, las encuestas a nivel nacional en 2016 fueron más precisas de lo que pueden parecer en retrospectiva; Clinton solo lideró a Trump en las encuestas por tres puntos porcentuales en este punto del ciclo electoral de 2016.

Este es un reflejo bastante preciso del voto popular, que Clinton obtuvo con un margen de 2.1 por ciento (con el 48.2 por ciento del voto popular, en comparación con el 46.1 por ciento de Trump). A pesar de esto, la estrecha victoria de Trump en cuatro estados clave en el campo de batalla — Florida, Michigan, Wisconsin y Pensilvania — con un margen de menos del 2 por ciento de los votos en cada estado — le permitió obtener la victoria en el Colegio Electoral.

Este año electoral se ve diferente. Biden siempre ha tenido una ventaja más amplia sobre Trump en las encuestas nacionales que la Clinton, lo que sugiere que esta vez será más difícil para Trump asegurar una victoria estrecha en el Colegio Electoral.

Análisis postelectoral realizado por Pew Research Center mostró que una proporción mayor de lo habitual de votantes indecisos optaron por Trump en el último minuto, a pesar de no haber manifestado su apoyo a él en encuestas anteriores. La investigación de Pew sugirió que estas decisiones de último minuto a favor de Trump ayudaron a aumentar sus márgenes en los estados clave en más de un punto porcentual, lo suficiente para marcar la diferencia para Trump y hacer que las encuestas parezcan erróneas.

También es probable, aunque difícil de cuantificar, que los índices de aprobación pública de Trump no se informaron antes de las elecciones de 2016. Algunos republicanos moderados y votantes indecisos pueden haberse abstenido de expresar públicamente su apoyo a él antes de las elecciones debido a sus numerosos escándalos personales o sus opiniones de extrema derecha sobre temas delicados como la inmigración, que se han vuelto más comunes desde su elección. Sin embargo, estas distorsiones en las encuestas de opinión son menos probables en 2020, dado

que Trump es ahora el titular.

Los estados en batalla

Como en 2016, esperamos que el resultado de las elecciones lo decidan unos pocos estados clave. Al 5 de octubre, Biden se mantuvo a la cabeza en las encuestas agregadas en los cuatro más importantes: Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Florida.

Dadas las circunstancias de votación únicas creadas por la pandemia, no esperamos que los resultados en ninguno de estos estados clave se declaren oficialmente

durante varios días, al menos, lo que abre la puerta a que los resultados se disputen en el mismo tiempo.

Biden lidera las encuestas en Michigan, pero es posible que Trump tenga que reducir esa brecha el día de las elecciones. Una investigación reciente de The Cook Political Report, un boletín no partidista, destacó que hay un gran grupo de posibles partidarios de Trump en estados del oeste como Michigan, que no votaron en las elecciones de 2016.

Los datos de las encuestas del Pew ResearchCenter mostraron que el 60 po ciento de los residentes de Michigan que no votaron en 2016 son blancos sin educación universitaria, el grupo demográfico en el que Trump disfruta de su mayor ventaja sobre Biden.

En lugar de intentar atraer a los votantes fuera de su base principal, esperamos que Trump se concentre en movilizar a todos los votantes dentro de ella, incluso a través de su enfoque en la aplicación de la ley y el malestar social urbano. En una elección cerrada, incluso pequeños grupos de votantes como éste podrían marcar la diferencia.

Michigan

Michigan ha extendido su fecha límite para que las boletas postales sean recibidas por casi dos semanas, más que la mayoría de los demás estados. Es probable que esto beneficie a Biden, ya que más partidarios demócratas han indicado que planean votar por correo que los republicanos.

Sin embargo, es probable que el equipo legal de Trump impugne el período extendido de conteo en los tribunales, lo que prolongará la disputa electoral.

Wisconsin

De manera similar a Michigan, los blancos sin educación universitaria constituyeron el 64 por ciento de todos los no votantes en Wisconsin en

las elecciones de 2016. No sorprende que Trump eligiera visitar Kenosha, Wisconsin, a raíz de los enfrentamientos entre Black Lives Matter y manifestantes de derecha a fines de agosto.

Este es el único sitio de protestas relacionadas con la raza que visitó Trump, y mientras estaba allí se centró en gran medida en las amenazas planteadas por los disturbios urbanos, probablemente en un esfuerzo por ganar simpatía con su base.

Es probable que los resultados de Wisconsin se informen antes que los de Michigan, lo que convierte al estado en un referente para el desempeño de Trump en el medio oeste crítico.

Pensilvania

La ventaja de Biden es limitada en Pensilvania, con un 5 por ciento. La clave aquí para ambos candidatos serán sus políticas sobre la industria.

Trump puede estar rezagado en las encuestas aquí dado el fracaso de su administración en revivir las industrias tradicionales en Pensilvania, como prometió durante su campaña de 2016.

Biden también podría enfrentar una batalla cuesta arriba, ya que sus planes para impulsar las industrias amigables con el clima crean incertidumbre para decenas de miles de votantes que trabajan en sectores clave en Pensilvania, incluida la minería y la

fabricación.

Florida

En las últimas décadas, Florida ha sido un estados preciso para predecir al eventual ganador de la carrera por la presidencia: George Bush en 2000 y 2004, Barack Obama en 2008 y 2012, y luego Trump en 2016. Podría decidir el resultado para cualquiera de los candidatos. La carrera parece extremadamente apretada.

Los votantes hispanos, papel fundamental que desempeñar

El índice de aprobación de Trump entre los votantes hispanos ha mejorado en un 7 por ciento en comparación con 2016, mientras que sus índices se han estancado o caído con casi todos los demás grupos de votantes.

Florida aún no ha extendido su cronograma para las boletas postales. Es probable que esto también alimente las tensiones en los días posteriores a las elecciones, si los demócratas consideran que se descartaron algunas papeletas postales.

¿Cómo podría desarrollarse una disputa electoral?

En la noche de las elecciones, esperamos que Trump tome una iniciativa anticipada como resultado de la votación en persona, que es probable que favorezca a Trump, se contabilizan y se informan primero. Trump reclamará prematuramente la victoria, pero su liderazgo desaparecerá durante la semana siguiente cuando se cuenten los votos por correo.

Trump podría entonces alegar un fraude generalizado en el sistema de votación postal. Es probable que los abogados que representan a la campaña de Trump inicien demandas en los estados de campo de batalla, en particular cuestionando la validez de las boletas postales. El equipo de Biden lanzaría contraataques, preparando el escenario para una disputa que podría prolongarse hasta diciembre.

La disputa eventualmente podría terminar en uno de dos lugares: ante la Corte Suprema o el Congreso. La Corte Suprema puede, por ejemplo, anular las órdenes de recuento, que podrían decidir el resultado de la votación en estados clave. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema sobre el proceso electoral no es suficiente para poner fin a la disputa; la candidatura perdedora debe admitirlo formalmente

para que la disputa termine, lo que crea la posibilidad de que Trump continúe impugnando varios resultados estatales en los tribunales hasta enero de 2020, con el riesgo de que el día de la inauguración identifique al interno.

Si las autoridades estatales no están de acuerdo entre ellas sobre el resultado de la votación local, por ejemplo, si el gobernador y la legislatura estatal no pueden ponerse de acuerdo, la disputa podría terminar ante el Congreso.

Se debe enviar una lista de electores al Colegio Electoral para votar en nombre del ganador del estado, y el Congreso es responsable de contar esos votos. En este caso, el resultado no es claro, dado que EE. UU. no cuenta con un mecanismo institucional probado para resolver tal crisis.

Si hay acuerdo de que todavía se ha identificado a un interno, la líder de la Cámara de Representantes —en este caso, la demócrata Nancy Pelosi— asumiría el control el Día de la Inauguración como líder interina. Sin embargo, esta cadena de mando probablemente no entraría en acción si ambos candidatos todavía reclaman la victoria en ese momento; en tal escenario, Trump podría negarse a dejar el cargo.

En el peor de los casos, es probable que los demócratas en el Congreso se negarían a hacer avanzar la agenda legislativa hasta que se resuelva la disputa. Con las decisiones presupuestarias suspendidas, esto probablemente resultaría en un cierre del gobierno a principios de 2021.

Este sería un resultado extremo dado que el país aún se recuperará de las consecuencias económicas de la pandemia, y decenas de millones de hogares seguirán dependiendo del desempleo respaldado por el estado.

Por eso, no se espera que la disputa electoral se prolongue hasta el peor de los casos. Dado el malestar social que esto provocaría y las implicaciones económicas perjudiciales, esperamos que un candidato u otro retroceda antes del Inauguration Day. Sin embargo, el riesgo de una demora inaugural no puede descartarse, en un nuevo capítulo preocupante para la democracia estadounidense.

Con información de The Economist Intelligence Unit