Congresista denuncia que construcción del muro de Trump dañó tumbas apaches

El congresista Raúl Grijalva denunció este domingo que, para construir el muro fronterizo del presidente Donald Trump, se están realizando explosiones en la reserva india Tohono O’odham y dañando Monument Hill, un sitio de entierro para los nativos de la región, incluidos guerreros apaches.

I just got back from the border.

This week, Trump blew up a sacred Native American hill on public land to build his racist wall.

Watch my new update and join the growing movement to stop the wall. #NoBorderWall pic.twitter.com/YgmS94vAwO

— Raul M. Grijalva (@RepRaulGrijalva) February 9, 2020