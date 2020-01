Comunidad internacional reacciona por nombramiento en la Asamblea venezolana

Los presidentes de Ecuador, Lenin Moreno, y de Paraguay, Mario Abdo, las Cancillerías de Bolivia y Brasil, el senador estadounidense Marco Rubio y el presidente del Partido Popular (PP) español, Pablo Casado, rechazaron el nombramiento de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que presidía hasta hoy Juan Guaidó, opositor de Nicolás Maduro.

“El atropello de hoy contra Juan Guaidó es una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro. Aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura. ¡Nuestra solidaridad con las fuerzas democráticas del hermano país!”, escribió Lenin Moreno en redes sociales.

Mario Abdo, presidente de Paraguay, aseguró que su gobierno hace un llamado a la paz y a respetar la democracia, luego de la petición de su ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios, para cesar la intimidación.

“El Paraguay insta al cese inmediato de todo acto intimidatorio que impida el ejercicio de las libertades fundamentales perpetrado contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó”, declaró el ministro.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia aseguró en un comunicado que en Venezuela existe el riesgo de que se pierdan de manera “irremediable” la democracia y el Estado de derecho.

“El gobierno de Bolivia rechaza categóricamente la manipulación e intervención de Nicolás Maduro en las decisiones de la Asamblea Nacional en contra de la democratización plena de Venezuela”, expresó la dependencia del gobierno de Jeanine Áñez.

Ernesto Araújo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, aseguró que Maduro impidió la votación legítima para reelegir a Guaidó.

“Brasil no reconocerá cualquier resultado de esa violencia y de esta afrenta contra la democracia”, expresó el funcionario del gobierno de Jair Bolsonaro, con el que Venezuela ha tenido tensiones la última semana porque exige la extradición de los cinco exmilitares que atacaron un cuartel en el municipio de Gran Sabana, retenidos en territorio brasileño.

Em Caracas hoje, Maduro tenta impedir, à força, votação legítima na Assembleia Nacional e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da AN e do gov interino, crucial p/ a redemocratização do país. Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia. pic.twitter.com/M0g6CKztgx

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 5, 2020