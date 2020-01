Ciudadanos estadounidenses de origen iraní denuncian detenciones para ingresar a EE.UU.

Tras la escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán, ciudadanos estadounidenses de origen iraní han sufrido las consecuencias.

De acuerdo con un artículo publicado por NBC News, ciudadanos estadounidenses iraníes que han intentado realizar viajes desde Canadá hacia Washington, fueron interrogados y retenidos por el servicio de migración estadounidense durante horas.

People of Iranian descent — including American citizens & green card holders — are reportedly being detained by CBP officials. We can’t let this stand.

If you or someone you know has been targeted or detained by CBP officials, please contact my district office at 510-763-0370.

— Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) January 5, 2020