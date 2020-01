Carambola deja cinco muertos y 60 heridos en Pennsylvania

Una carambola que involucró a tres tráileres, un autobús turístico y varios autos particulares dejó como saldo cinco muertos y al menos 60 heridos al oeste de Pennsylvania este domingo por la mañana, dijeron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 03:34 h en Pennsylvania Turnpike en Mount Pleasant Township, al sureste de Pittsburgh, reveló el Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westmoreland.

El autobús viajaba en una pendiente cuesta abajo cuando no pudo tomar correctamente una curva, subió a un bloque divisor y se volcó, dijo el portavoz de la policía estatal de Pennsylvania, Stephen Limani, en una conferencia de prensa.

El autobús volcado fue golpeado por dos tráileres, que a su vez fueron golpeados por un tercer tráiler, dijo Limani. Un vehículo de pasajeros también resultó afectado por el choque, dijo.

El autobús turístico viajaba desde Nueva Jersey a Cincinnati y la mayoría de sus pasajeros hablaban japonés o español, dijo. Las autoridades pusieron a disposición a los pasajeros traductores para que las víctimas pudieran comunicarse con la policía y el personal en los hospitales.

Las autoridades anunciaron que la autopista sigue cerrada al tráfico en ambas direcciones, pero esperan reabrirla antes de la noche.

Las cinco víctimas murieron en el lugar, reveló el forense del condado Ken Bacha. Las autoridades no dieron a conocer en qué vehículos viajaban.

Los 60 heridos fueron trasladados a tres hospitales del área, dijo el portavoz de Pennsylvania Turnpike, Carl DeFebo.

El Hospital Excela Frick recibió a 25 pacientes de entre siete y 52 años, dijo la portavoz Robin Jennings, además, se sabe que nueve de los pacientes son niños.

Once pacientes de 15 a 67 años fueron trasladados al Hospital Forbes en Monroeville, Pensilvania, dos pacientes se mantenían en estado crítico y nueve estaban en buen estado.

En tanto, el hospital de Somerset recibió 18 pacientes, 12 adultos y seis niños, dijo a CNN la portavoz del hospital, Sarah Deist. Los 18 fueron tratados y dados de alta.

The NTSB has dispatched Board Member Jennifer Homendy and a team of 13 to Sunday’s multi-vehicle crash involving a motor coach in Mount Pleasant Township, Pennsylvania. Media POC: Eric Weiss, [email protected]

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 5, 2020