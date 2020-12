Boris Johnson avisa que el Reino Unido no puede “relajarse” hasta que llegue la vacuna

El primer ministro británico, Boris Johnson, defendió este martes su plan de restricciones de tres niveles para contener al COVID-19 al afirmar que el Reino Unido no puede “relajarse” a la espera de que llegue la vacuna.

Johnson abrió el debate en la Cámara de los Comunes (baja) antes de que los diputados voten hoy las distintas restricciones que se aplicarán en Inglaterra a partir de este miércoles, una vez que termine esta medianoche el confinamiento impuesto el 5 de noviembre.

La oposición laborista anticipó que se abstendrá en la votación y algunos diputados conservadores amenazan con hacerlo en contra, en descontento con las diferentes restricciones que se aplicarán en distintas áreas, con consecuencias económicas para la población.

En base a ese plan de tres niveles -medio, alto y muy alto- el 99 por ciento de Inglaterra estará sujeto a los dos máximos grados de alerta, a fin de contener la propagación del coronavirus.

Las otras regiones británicas –Escocia, Gales e Irlanda del Norte– aplican otras medidas restrictivas.

En su declaración, el primer ministro conservador insistió en que la población “no puede permitirse relajarse” hasta que una vacuna reciba la aprobación de los reguladores.

Tenemos que ser realistas -señaló- y aceptar que esta vacuna no está aquí todavía, ninguna vacuna” y, “si bien todas las señales son prometedoras y casi todos los científicos con los que he hablado están de acuerdo en que el progreso seguramente llegará, no tenemos todavía una que haya obtenido la aprobación de los reguladores”.