Bloomberg contrata influencers y difunde memes para fomentar campaña presidencial

El candidato demócrata a la nominación presidencial y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, contrató a una serie de influencers que cuentan con un nutrido grupo de seguidores en las redes sociales para que hagan memes divertidos sobre su figura y fomenten su campaña.

En otro despliegue del multimillionario para avanzar en las primarias del Partido Demócrata, el equipo de campaña de Bloomberg, que ya ha gastado cientos de millones en publicidad tradicional, ha creado “Meme 2020“, una empresa que cuenta con la colaboración de personas con cuentas muy influyentes en redes sociales.

La campaña, lanzada esta semana, ya ha hecho publicaciones humorísticas en forma de falsos mensajes privados enviados por Bloomberg que han aparecido en cuentas de Instagram como @GrapeJuiceBoys, con más de 2.7 millones de followers o @Tank.Sinatra, con cerca de 2.3 millones.

77-year-old Presidential hopeful @MikeBloomberg just launched multiple #sponsored posts with some of the biggest meme accounts on Instagram.

All with same self-aware “slide into the DMs” theme. pic.twitter.com/U2Ww4tZ970

— Matthew Kobach (@mkobach) February 13, 2020