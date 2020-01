Biden sigue liderando carrera presidencial demócrata según encuesta

Una encuesta arrojó que Biden mantiene una ventaja de 10 puntos sobre su perseguidor más cercano, el senador por Vermont, Bernie Sanders

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden continúa hoy en la cima de la carrera por la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de este año, según sostienen los resultados de una encuesta reciente.

Auspiciada por The Economist y realizada por YouGov, un grupo internacional de análisis de datos e investigación asentado en Londres, la encuesta arrojó que Biden mantiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su perseguidor más cercano, el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders.

Según refiere The Hill, diario especializado en el acontecer político del Congreso estadounidense, la encuesta preguntó a los participantes por quién votarían si las elecciones se celebraran hoy y las respuestas dieron cuenta de un 29 por ciento de apoyo para Biden y un 19 para Sanders.

En tercer lugar y muy cerca de Sanders se ubica la senadora por Massachussets Elizabeth Warren, con un 18 por ciento de las preferencias electorales de los encuestados, seguida por el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, quien tiene un ocho por ciento de respaldo. Del resto de los aspirantes ninguno alcanza un cinco por ciento.

Los números de las estimaciones han mostrado poca variación en las últimas encuestas sobre la carrera a la candidatura demócrata, lo que confirma la poca influencia del debate de diciembre pasado entre los precandidatos en las preferencias del electorado, subraya The Hill.

En la encuesta de The Economist y YouGov, con un margen de error de 3.1 puntos porcentuales, participaron mil 123 votantes, los cuales respondieron a la referida pregunta entre el 28 y el 31 de diciembre. El cuatro por ciento de los encuestados respondió no tener seguridad sobre a quién le darían su voto, un margen que no cambiaría a priori el liderazgo de Biden.

Con información de Notimex