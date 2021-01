Biden pide al Senado sesionar antes para resolver destitución de Trump

Joe Biden confía en que el Senado cumpla con su responsabilidad constitucional en el juicio político contra Donald Trump

Joe Biden confió en que el liderazgo del Senado cumpla con su responsabilidad constitucional en el juicio político para seguir la destitución del presidente Donald Trump antes del 20 de enero, cuando el demócrata asuma como presidente de Estados Unidos.

Esperamos que el liderazgo del Senado encuentre una manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales en el juicio político mientras también trabaja en los otros asuntos urgentes de esta nación”, destacó por medio de un comunicado.

Recordó que la semana pasada, Estados Unidos fue testigo de un asalto “sin precedentes” a la democracia de esa nación, la cual, “no se parecía a nada que hayamos presenciado en los 244 años de historia de nuestra nación”.

“(Hubo) un violento ataque al propio Capitolio de los Estados Unidos. Sobre los representantes del pueblo. Sobre los policías que cada día arriesgan su vida para protegerlos. Y sobre los conciudadanos que sirven como servidores públicos en esa Ciudadela de la Libertad”, recordó.

Dijo que los simpatizantes de Trump destruyeron puertas y ventanas, saquearon oficinas, un oficial de policía del Capitolio fue asesinado y otro perdió la vida días después.

Por otra parte, señaló que Estados Unidos sigue bajo el control de un virus mortal y una economía tambaleante.

Subrayó que se debe poner en marcha el programa de vacunas y hacer que la economía de Estados Unidos vuelva a funcionar.

Demasiados de nuestros compatriotas han sufrido durante demasiado tiempo durante el año pasado como para retrasar este trabajo urgente”, indicó.

“A menudo he dicho que no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Y nunca ha sido más crítico para nosotros estar unidos como nación que ahora. Entonces debemos recordar quiénes somos como estadounidenses y lo que defendemos y creemos”, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital