Barack y Michelle Obama darán mensajes a estudiantes en eventos en línea

El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle LaVaughn Obama, anunciaron que formarán parte de los mensajes de apertura y clausura de cursos escolares en preparatorias y universidades de forma virtual para la generación 2020.

El confinamiento ha obligado a que las escuelas planeen sus eventos regulares en línea, incluidas las ceremonias generacionales para celebrar el cierre o la apertura de curso, por lo que este año los Obama se unirán con distintas instituciones para dar mensajes de aliento a los alumnos.

El expresidente anunció en su cuenta de Twitter que, a pesar de que este año no puedan acudir a las ceremonias, la pareja se encuentra emocionada por celebrar estos acontecimientos y reconocer el esfuerzo de los estudiantes.

En un cartel publicado en su cuenta de Twitter, el exmandatario anunció los eventos en los que participarán. El 16 de mayo a las 14:00 h local encabezarán el evento llamado “Muéstrame tu andar”, en el que se reunirán las universidades que conforman la Liga Histórica de Colegios y Universidades Afroamericanas, conformada por 107 centros.

A las 20:00 h del mismo día formarán parte de la ceremonia inaugural de las escuelas preparatorias del país, mientras que el 6 de junio a las 15:00 h local mandarán un mensaje a los estudiantes en el evento de apertura “Querida generación 2020”.

Estos serán los primeros mensajes a las generaciones escolares que brinde Obama desde que dejó la Presidencia, aunque durante su mandato era común que ofreciera un discurso en dichos eventos.

I’ve always loved joining commencements––the culmination of years of hard work and sacrifice. Even if we can’t get together in person this year, Michelle and I are excited to celebrate the nationwide Class of 2020 and recognize this milestone with you and your loved ones. pic.twitter.com/ngR2ykx3A2

— Barack Obama (@BarackObama) May 5, 2020