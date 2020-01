Avión arroja combustible en Los Ángeles; hay 29 heridos

En Los Ángeles, un vuelo de Delta Airlines tuvo que regresar al aeropuerto internacional local poco después del despegue, y arrojó combustible a su regreso.

Por este hecho, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que 17 niños y nueve adultos, 26 personas en total, se quejaron de lesiones menores por haber sido rociados con gasolina, por lo que fueron atendidos por los servicios de emergencia.

“No hay órdenes de desalojo para el área inmediata, se confirmó la sustancia de combustible de avión”, señaló en redes sociales.

UPDATE*** Patient count updated to 17 children, 9 adults. All minor injuries w/ no transports to local hospital from school. There are no evacuation orders for the immediate area. Substance was confirmed JET FUEL.

Refer to school regarding plans for child pick-up. #LACoFD

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 14, 2020