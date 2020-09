Ataque con arma blanca en París deja dos heridos en antigua sede de Charlie Hebdo; detienen a un sospechoso

Je condamne avec la plus grande fermeté l’ignoble attaque terroriste survenue devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Je tiens à apporter tout mon soutien aux victimes, à leurs familles et collègues. Merci aux forces de l’ordre et aux secours mobilisés sur place.

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 25, 2020