Así se fugó Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, de Japón

Medios de comunicación detallaron la forma en que Carlos Ghosn, el expresidente de Nissan y Renault, escapó de Japón con rumbo a Líbano, pese a la estrecha vigilancia que tenía en su domicilio.

La emisora de televisión libanesa MTV detalló que Ghosn logró escapar de Japón en una gran caja de un instrumento musical, luego de que una banda visitara su domicilio en Tokio, llegando a Líbano desde Turquía en un avión privado.

The Wall Street Journal apuntó que la planificación del escape de Ghosn llevó muchas semanas de anticipación, donde cómplices llevaron a cabo su recogida, siendo trasladado a un avión privado.

Le Monde apuntó que su esposa, Carole, organizó la fuga con la ayuda de sus hermanos y contactos en Turquía, y que su esposo entró en Líbano con una tarjeta de identificación. Otro medio francés, Les Echos, apuntó que Ghosn se escapó de Japón bajo una identidad falsa con un pasaporte falsificado.

The Guardian apuntó que funcionarios de Líbano recibieron instrucciones de los líderes políticos para que hicieran caso omiso de las formalidades de llegada de Ghosn al aeropuerto de Beirut.

Hace dos días, el expresidente de Nissan, confirmó que se encuentra en Líbano y aseguró que decidió huir de Japón para no ser un “rehén” de la justicia nipona.

“No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política”, afirmó Ghosn en un comunicado recibido por Efe horas después de que se informara de que había abandonado Tokio.

“Estoy ahora en el Líbano. Ya no soy más un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad”, agrega Ghosn, de 65 años y hasta el año pasado una de las figuras más poderosas del sector de la automoción a nivel mundial.

Ghosn, que fue detenido por primera vez el 19 de noviembre de 2018, estaba en libertad bajo fianza desde el 25 de abril pasado. Se enfrenta a cuatro acusaciones por supuestas irregularidades financieras durante su gestión al frente de Nissan Motor.

