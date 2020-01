Asamblea Nacional de Venezuela confirma reelección de Juan Guaidó

Juan Guaidó fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela durante una sesión paralela e improvisada en la Asamblea venezolana

Este domingo, el líder opositor Juan Guaidó fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela durante una sesión paralela e improvisada de la Cámara, celebrada en la sede de un periódico, en la que solo participaron los diputados contrarios a Nicolás Maduro y de la cual no formó parte la bancada chavista.

Por Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, votaron 100 legisladores de oposición, incluidos los miembros de la fracción 16 de Julio, contrarios al presidente Nicolás Maduro, pero también críticos habitualmente con el líder de la oposición.

“La elección se realizó en sesión especial a las afueras del Palacio Federal, atendiendo los requisitos constitucionales y reglamentarios, con el voto nominal, público y verificable de cada diputado, en un proceso publico en el que se contó con la presencia del cuerpo diplomático, medios nacionales y medios internacionales”, informó la Asamblea Nacional a través de un comunicado.

Esto después de que legisladores simpatizantes de Nicolás Maduro eligieron a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, una decisión que fue desconocida por Guaidó y sus simpatizantes, por lo que decidieron llevar a cabo una sesión extraordinaria fuera del recinto legislativo.

La asamblea también aseguró que el régimen de Nicolás Maduro “no logró quebrar la mayoría de las fuerzas democráticas”.

“Mientras bloqueaban por la fuerza la entrada del Presidente Guaidó que estaba a las afueras del Palacio presionando para que se permitiera la entrada de los diputados y medios bloqueados, un grupo minoritario de diputados del Psuv y de parlamentarios investigados por actos de corrupción, intentaron realizar un asalto parlamentario, para instalar una junta directiva alterna, que fracasó estripitosamente debido a que no contaron con los diputados mínimos requeridos para realizar dicho proceso.

Tanto el cuerpo diplomático presente como los registros parlamentarios confirmaron claramente que no hubo instalación, no hubo sesión, no hubo verificación de quórum, no hubo conteo, no hubo votación, y por lo tanto no hubo elección: lo que ocurrió fue una farsa, un intento de asalto al parlamento que fracasó”, indicó la AN.

La comunidad internacional rechazó el nombramiento de Luis Parra e hicieron un llamado para convocar a las elecciones correspondientes. México también se unió a esta petición a través de la SRE.

“La farsa del régimen no les funcionó, el rechazo internacional fue unánime, la comunidad internacional ha ratificado su respaldo y reconocimiento a Juan Guaidó como Presidente de la AN y encargado de Venezuela, y la fortaleza y unidad de las fuerzas democráticas quedó fortalecida tras este episodio”, informó la Asamblea.

“Quedo demostrado que la mayoría de los diputados está con la democracia, que ratificó a Juan Guaidó, que el parlamento sigue siendo controlado por las fuerzas democráticas y que la comunidad internacional desconoció el intento de asalto al parlamento y respaldó y reconoció la legitima sesión en donde fue reelecto con una amplia mayoría de 100 votos”, concluyó la Asamblea su comunicado.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE