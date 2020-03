Al menos 6.6 millones de personas se confinarán en California por el COVID-19

Seis condados en el área de la Bahía de San Francisco (California), con 6.6 millones de habitantes, impondrán desde este lunes el confinamiento en sus casas de los residentes de la zona y el cierre de todos los negocios no “esenciales” ante brote de coronavirus.

“A partir de la medianoche, San Francisco requerirá que las personas se queden en casa, excepto por necesidades esenciales. Las funciones gubernamentales necesarias y las tiendas esenciales permanecerán abiertas”, informó la alcaldesa de la ciudad, London Breed, a través de Twitter.

Effective at midnight, San Francisco will require people to stay home except for essential needs.

Necessary government functions & essential stores will remain open.

These steps are based on the advice of public health experts to slow the spread of #COVID19.

— London Breed (@LondonBreed) March 16, 2020