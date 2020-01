Weinstein dice que estaba “consumido” por su “búsqueda del éxito”

La cadena CNN publicó este sábado las respuestas del productor de cine Harvey Weinstein a una serie de preguntas enviadas por correo electrónico

El productor de cine Harvey Weinstein, que el lunes afronta un juicio por abusos sexuales en Nueva York, asegura que los dos últimos años han sido “extenuantes”, reconoce que estaba “consumido” por la “búsqueda del éxito” y planea “reconstruir” su carrera si es hallado no culpable, según CNN.

La cadena de televisión publicó este sábado las respuestas de Weinstein a una serie de preguntas enviadas por correo electrónico, un día después de entrevistar a su principal abogada, Donna Rotunno, de cara a un proceso judicial que genera gran expectación por su impacto en movimientos feministas como Me Too o Time’s Up.

“Los dos últimos años han sido extenuantes y me han supuesto una gran oportunidad para la autoreflexión”, dijo el productor, que reconoce haber estado “consumido por mi trabajo, mi firma y mi búsqueda del éxito”.

“Eso me hizo descuidar a mi familia, mis relaciones y atacar a la gente a mi alrededor. Llevo en rehabilitación desde octubre de 2017, y he estado involucrado en un programa de doce pasos y meditación. He aprendido a desprenderme de mi necesidad de control”, agregó.

Preguntado por si siente empatía por las mujeres que lo han acusado de malas conductas sexuales, Weinstein prefirió no comentar por consejo de su equipo legal, pero criticó que los medios hayan contribuido a hacer “suposiciones” de las que, en su opinión, proceden “los mayores malentendidos del público”.

Recientemente operado de la espalda, Weinstein señaló que se ha apoyado en “familia, amigos y gente querida”, mientras que la “meditación y el enfoque en la introspección” le han “ayudado a equilibrar” sus emociones.

Preguntado por sus planes si es hallado no culpable, mantuvo que se centrará en sus hijos, su salud y en descansar. “Si puedo hacer algo positivo para impulsar las causas que siempre he defendido, espero encontrar una forma de hacerlo”, añadió.

Pese a que el estudio The Weinstein Company, que cofundó junto a su hermano Robert, está en bancarrota, Weinstein dijo tener esperanzas de rehacer su carrera en el cine y declaró que “llevará un poco de trabajo reconstruirla”.

“Si puedo volver a hacer algo bueno y construir lugares que ayuden a recuperarse y reconfortar a los demás, pretendo hacerlo”, apostilló.

Tras entregarse a la Policía en mayo de 2018 y salir libre bajo una millonaria fianza, Weinstein explicó que pasa la mayor parte de su tiempo leyendo y trabajando con sus equipos legales y de comunicaciones, centrado en probar su “inocencia” y “limpiar” su nombre.

En ese sentido, su abogada declaró el viernes a la cadena que el productor sería “el primero en decir que ha hecho cosas malas” pero negó que sea un criminal.

“Engañó a su esposa, no fue honesto, se acostó con varias mujeres en diferentes momentos y diría que eso fueron malas decisiones (…). Lo ha perdido todo por esas malas decisiones. Nadie intenta decir que es un santo y nunca hizo nada incorrecto. No creo que Harvey sea un violador”, señaló la abogada.

Weinstein está acusado por la Fiscalía de Nueva York de cinco delitos sexuales, entre ellos violación, y de ser hallado culpable podría enfrentarse a cadena perpetua.

Con información de EFE