Video La Biblioteca Central cobra vida

La Biblioteca Central cobra vida #MuralesEnMovimiento

Hoy 18 de abril se conmemora el Día Internacional de Sitios y Monumentos. Esta celebración se lleva a cabo a partir de 1983 por la Asamblea General de la UNESCO; esto con el propósito fundamental de concientizar sobre el cuidado y la preservación de los lugares que conforman nuestro patrimonio mundial. Ejemplo de esto es el Campus Central, un espacio que alberga una tradición, arquitectura y arte excepcional, rodeado de edificaciones emblemáticas a nivel internacional, como lo es la Biblioteca Central. *SE RECOMIENDA EL USO DE AUDÍFONOS*..Más de 50 elementos moviéndose al mismo tiempo, una atmósfera sonora que retrata la conquista y la época colonial en México. #MuralesEnMovimiento da vida al mural Representación Histórica de la Cultura de Juan O'Gorman a través de las atmósferas animadas de Abel Zúñiga….Para más información visita nuestro sitio:http://www.comitedeanalisis.unam.mx/.Siguenos en:IG: campuscentral_unamFB: Campus Central de Ciudad Universitaria UNAM @campuscentralcu..#video #animation #motiongraphics #patrimoniomundial #art #CDMX #CampusCentralCU #OrgulloUNAM #UNAM #worldheritage #patrimoniomundialunesco #VisitasGuiadasCU.*EL PRESENTE VIDEO SÓLO POSEE FINES DE DIFUSIÓN CULTURAL*..Música: *Fragmento de "Asperges me" , de Andrés de Torrentes; "Vexilla regis more hispano", de Tomás de Luis de Victoria.*Undertow by Scott Buckley https://soundcloud.com/scottbuckleyCreative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 Free Download / Stream: https://bit.ly/undertow-scott-buckleyMusic promoted by Audio Library https://youtu.be/kJm7Zd2XJ0o

