Video Impulsan candidatura de Joe Biden con canciones de Alejandro Fernández y Bad Bunny

Las voces de Bad Bunny y a Alejandro Fernández buscan ayudar a impulsar la campaña del candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, entre puertorriqueños y mexicanos, según unos videos colgados este viernes en las redes sociales y apoyados por el exvicepresidente.

La interpretación del artista boricua se resalta al usarse parte de su tema “Pero Ya No“, de su álbum “YHLQMDLG”, mientras que de Fernández se destaca en su ranchera “Decepciones“, de su disco “Hecho en México”.

En el video de 30 segundos y en el que se cuela parte de “Pero Ya No“, es una crítica directa al presidente estadounidense, Donald Trump, por su política migratoria y su visita a Puerto Rico, tras la devastación provocada por el huracán María en 2017.

