Video Hospitalizan a Andrea Legarreta por COVID-19; desarrolló neumonía

La conductora Andrea Legarreta fue hospitalizada tras dar positivo a COVID-19, al desarrollar neumonía.

Desde su cama de hospital detalló que se sofoca un poco al hablar mucho, reírse o subir las escaleras, mientras que su familia ha tenido síntomas menores.

Por ejemplo, su hija Nina ha perdido el olfato y el gusto; en tanto que su otra hija, Mía, ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, al igual que su esposo Erik Rubín.

Tras dos días con nuevos síntomas, Andrea Legarreta acudió al hospital donde una tomografía reveló que tiene neumonía.

Pese al diagnóstico, que señaló como ‘común’ en pacientes con COVID-19, la conductora aseguró sentirse positiva, toda vez que no requiere intubación u oxígeno.

No tengo nada grave, no estoy delicada. Estoy nada más viendo cómo se desarrolla esta neumonía y no quieren que sea algo de riesgo”, detalló.

La también actriz aclaró que contrario a lo que se ha difundido en algunos medios de comunicación, ella no ha dado a conocer en dónde se contagió de COVID-19 porque no lo sabe con certeza.

Aquí no se trata de ver en dónde fue… Me contagié, ¿cómo fue?, no sé si recibiendo un paquete, no sé si recibiendo comida a domicilio, no sé”, expuso.