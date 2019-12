Video Detienen por quinta vez a Jane Fonda, ahora en víspera de su cumpleaños

La actriz estadounidense Jane Fonda fue arrestada este viernes por quinta vez en Washington mientras participaba en una protesta en el Congreso de Estados Unidos contra la crisis climática, en víspera de su 82 cumpleaños.

El grupo Fire Drill Fridays (simulacro de incendio de los viernes), creado por la propia Fonda, informó en su cuenta de Twitter de la detención de la veterana intérprete y activista, y publicó un vídeo del momento del arresto cuando era esposada por los agentes.

.@Janefonda was just arrested for the 5th time demanding #NoNewFossilFuels and a #GreenNewDeal with #FireDrillFriday 🔥 pic.twitter.com/xZfMPWhWQQ

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) December 20, 2019