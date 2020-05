Video Carlos Ballarta revela que padece COVID-19

El standupero Carlos Ballarta reveló este miércoles que padece COVID-19.

Posted by Carlos Ballarta on Wednesday, May 27, 2020

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, detalló que el domingo pasado presentó síntomas fuertes de diarrea que le duraron hasta el lunes, además de temperatura alta, dolor de cabeza y mareo.

Estuve en contacto con una doctora a través de una aplicación, le dije mis síntomas, cómo me sentía, que tenía este problema de la diarrea y lo que yo creí que era una temperatura muy fuerte. Me recetó unas medicinas, me dijo que tomara muchos electrolitos para que no me deshidratara, agua”, dijo.