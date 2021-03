“No es misoginia, es intolerancia”, Víctor Trujillo responde tras acusaciones

Víctor Trujillo aseguró que las acusaciones en su contra son una forma de hacer que se llegue a un pensamiento único y ofreció disculpas por sus personajes

Víctor Trujillo se defendió de las acusaciones hechas por feministas en su contra por presunta misoginia y abuso.

A través de su programa en Latin Us,Trujillo, sin estar personificado como el payaso Brozo, aseguró que no se trata de misoginia, sino de intolerancia por parte de quienes no conocen su personaje.

“El problema no es la misoginia de un payaso, sino la intolerancia, la censura y la amenaza de intentar llevarnos hacia un pensamiento único”, aseguró.

El comediante ofreció también una disculpa pública a todas las mujeres que se hubieran sentido ofendidas por su personaje.

“Si alguna de ustedes se sintió ofendida por lo que yo dije o hice a través de cualquiera de mis personajes, a través de todos estos años, lo lamento muchísimo, de veras lo lamento”, indicó Trujillo.

El actor cuestionó que se hagan críticas hacia Brozo en la época en que ha cobrado fuerza el caso de Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Morena.

“Justo ahora, que el partido en el poder y el presidente insultan a la sociedad impulsando a un señor acusado de violación a la gubernatura de Guerrero, surge una repentina campaña donde uno de mis personajes resulta ser peros que su candidato”, apuntó.

Aseguró que a lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar el poder político a través de sus personajes y aclaró que solo el público tiene derecho a reclamarle.

“Ustedes como público tienen todo el derecho de acabarme si quieren, pero el régimen no. Por lo mismo, seguiremos el tiempo que ustedes lo permitan, incomodando a quien esté en el poder sea quien sea, como ha sido siempre. Porque lo que hacemos aquí, ya nadie lo detiene”. detalló.

