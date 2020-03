Van 12 bandas que cancelan su participación en el Vive Latino por COVID-19

Los organizadores del festival que se celebrará este fin de semana en la Ciudad de México, informaron de la cancelación de 12 bandas

Hasta el momento van 12 grupos musicales que han cancelado su participación en el Vive Latino 2020, programado para este fin de semana en la Ciudad de México, a causa del coronavirus (COVID-19).

Los organizadores informaron que “algunas bandas del VL20 no podrán presentarse en el festival por problemas de traslados y afectaciones en sus países”.

Los grupos que no participarán en el festival de música de este sábado y domingo son: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

Pese a las cancelaciones, los organizadores aseguraron que el festival sigue en pie y pide a los asistentes consultar el ajuste de horarios en su página de internet o en la aplicación.

El aviso de las cancelaciones no fue bien recibida por los usuarios, e incluso pidieron a la Profeco que intervenga para que se haga el reembolso de las entradas.

