Tres eventos online para este viernes y sábado

Este fin de semana, ¿cocinará con Carlos Gaytán o asistirá a un concierto global?

Debido a la cuarentena, diversas personalidades e instituciones han organizado eventos que se transmiten de manera online para entretener a las personas que están quedándose en casa y, de paso, ayudar a quienes luchan contra el COVID-19.

Estas son algunas opciones para este fin de semana en donde se podrá cocinar con el chef mexicano Carlos Gaytán, escuchar a Billie Eilish desde su hogar o interactuar con Ximena Sariñana.

Cocinar con un chef mexicano de nivel estrella Michelin

El prestigiado chef mexicano Carlos Gaytán, propietario de restaurante Tzuco de Chicago, impartirá una clase en vivo a través de la cuenta @ChooseChicagoMx de Instagram.

Gaytán es el primer chef mexicano que ganó una Estrella Michelin y es un reconocido embajador de la cocina mexicana en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos.

La cita es el viernes 17 de abril a las 16:00 horas y el platillo especial será revelado durante la transmisión.

Para los que deseen participar, la lista de ingredientes que deben tener listos es:

– 5 papas peladas y cortadas en rodajas delgadas

– 300 gramos de queso Chihuahua o quesillo rayado

– 600 gramos de cebolla picada

– 6 huevos

– 1 gramo de paprika en polvo

– 600 gramos de crema para batir

– Sal y pimienta

– Aceite de oliva

Además de preparar el platillo, la intención de Choose Chicago, la oficina de promoción de este destino estadounidense, es que los usuarios compartan las fotos de sus platillos y de la forma en la que los cocinaron para generar una convivencia divertida.

Un concierto mundial

Billie Eilish, Paul McCartney, Taylor Swift, Stevie Wonder , Billie Joe Armstrong, Alicia Keys, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, J Balvin, Juanes, Lizzo, Luis Fonsi, Maluma, Stevie Wonder y Shawn Mendes son algunos de los artistas que participarán en el primer concierto global en línea “One World Together at Home”.

Este concierto estará dedicado a los médicos y profesionales de salud de todo el mundo que hoy están luchando contra el COVID-19, además de que recaudará fondos para la misma causa.

Los conductores serán personalidades como Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, además de que la moderación del evento estará a cargo de la cantante Lady Gaga. También se presentarán relatos de trabajadores de la salud que luchan en la primera línea del frente contra el coronavirus, así como compromisos por parte de filántropos, gobiernos y empresas para apoyar financieramente y equipar a los trabajadores de la salud en todo el mundo.

Se transmitirá el sábado por canales como MTV, E! Entertainment y TNT, además de las plataformas de YouTube y Facebook de los patrocinadores del evento desde las 19:00 horas. Para consultar el cartel completo y encontrar más conciertos online, hay que visitar la página de Global Citizen.

Charla con Rio Roma y Ximena Sariñana

A través de sus cuentas de Instagram y YouTube, el canal TNT está transmitiendo entrevistas en vivo con distintos artistas realizadas por sus presentadores Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez.

Las charlas de 30 minutos se dan desde el hogar de cada personaje y la idea es platicar sobre cómo está viviendo la cuarentena y compartir algunos detalles de la intimidad de su casa, además de hablar sobre sus planes y su carrera.

Este viernes 17 a las 20:00 horas el turno será para Río Roma y Ximena Sariñana.

Con información de Carlos Tomasini