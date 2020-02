Tras cirugía, cantante de Dokken pierde movilidad en las manos

El líder de la banda de hard rock 'Dokken', Don Dokken, se sometió en días pasados a una cirugía de columna vertebral

El líder de la banda de hard rock, ‘Dokken’, Don Dokken, se sometió a una cirugía de columna vertebral, la cual le provocó la inmovilización de sus manos, por lo tanto, el músico no podrá tocar la guitarra en los próximos shows pactados este 2020.

De acuerdo con el portal Ultimate Classic Rock, Don expresó: “han pasado dos meses y medio desde que me operaron la columna vertebral, y mis manos están muertas. No se mueven. Es muy extraño. Es una forma interesante de vivir tu vida. Tienes que aprender a alimentarte, limpiarte el trasero, cepillarte los dientes, vestirte. Me toma 20 minutos poner calcetines, porque una de mis manos funciona un poco, pero no mucho”.

Agregó que está haciendo “terapia física cuatro días a la semana en una bicicleta, y estoy pedaleando, aumentando la fuerza de mis piernas, levantando mis brazos. No sé qué va a pasar con toda mi situación de manos. Todavía están paralizadas. Así que creo que mis días de tocar la guitarra obviamente han terminado. Pero está bien”.

No obstante, Don Dokken aseguró que su voz se encuentra en óptimas condiciones aunque no podrá sostener el micrófono y piensa contratar un asistente que lo ayude en sus cuidados. Para las próximas presentaciones que la banda tiene en 2020 por Estados Unidos y que empezarán el siguiente mes, contarán con la participación de su exguitarrista George Lynch, quien junto a su banda Lynch Mob, también tendrán el acto de apertura.

Hasta ahora, al vocalista le informaron que podría recuperar el 30 por ciento de movilidad y espera que ocurra un milagro, de lo contrario, advirtió: “voy a ir a la oficina del cirujano y golpearle la cara. Y lo digo en serio. Ese tipo lo jodió. Se suponía que era lo mejor de lo mejor”.

Con información de Notimex