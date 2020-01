The Strokes y Kings of Leon encabezan cartel del Corona Capital Guadalajara

El Corona Capital 2020 edición Guadalajara, se realizará el 16 y 17 de mayo con The Strokes y Kings of Leon como parte del lineup

El festival de música Corona Capital en su edición Guadalajara dio a conocer su cartel, el cual tendrá como artista principal a la banda estadounidense The Strokes y Kings of Leon.

La edición 202o del festival que se lleva a cabo en Guadalajara, tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo.

#CoronaCapitalGDL Preventa @Citibanamex: 28 y 29 de enero

Venta General: 30 de enero Consulta más información en nuestro sitio oficial: https://t.co/mdePyiYkkh pic.twitter.com/MpaGrO8vdV — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) January 22, 2020

El primer día, The Strokes se presentará junto con Foals, Blondie, Death Cab For Cutie y Rufus Du Sol.

También tocarán Real Estate, Little Dragon, Julia Holter y Boombox, entre otros.

Kings of Leon será la presentación estelar del segundo día del Corona Capital, junto a The Hives, Of Monsters And Men, Nick Murphy y Two Door Cinema Club.

De igual forma se presentarán Wild Nothing, Shura, Margaret Glaspy, Waxahatchee, Youg The Giant, Digitalism, entre otros.

La preventa de boletos para el festival se realizará los próximos 28 y 29 de enero, en tanto que la venta general comenzará el 30 de enero.

El precio de los boletos irá de los mil 800 a los 4 mil 900 pesos, y se venderán por ‘fases’.

Con información de López-Dóriga Digital