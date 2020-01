The Strokes estrena sencillo ‘Ode to the Mets’ y anuncia nuevo disco

El vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, confirmó que este 2020 estrenarán un álbum y adelantó un sencillo durante la fiesta de Año Nuevo en Nueva York

The Strokes estrenó una canción llamada ‘Ode to the Mets’ durante el concierto que ofreció la víspera de Año Nuevo en Brooklyn, Nueva York.

En la última pausa antes de despedirse del escenario, la agrupación integrada por Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture anunciaron el lanzamiento de su disco LP6 y presentaron el nuevo tema.

“Sí, ¡tenemos un nuevo álbum que saldrá pronto! 2020, aquí vamos”, dijo el vocalista de la banda, Julian Casablancas, a los asistentes a su actuación que se llevó a cabo en el Barclays Center de Brooklyn.

Durante el show, The Strokes también tocó otra de sus nuevas canciones ‘The adults are talking’, que lanzó previamente en 2019, además se unió con Mac DeMarco y tocó ‘Modern girls & old fashion men’ por primera vez desde 2003.

Para este año, la formación musical confirmó varias apariciones en festivales como Shaky Knees, de Atlanta; Tecate Pa’l Norte, de México, y en el trío de festivales sudamericanos de Lollapalooza.

