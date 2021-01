Schwarzenegger compara asalto al Capitolio con el nazismo en Alemania

El actor y exgobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger, calificó a Donald Trump como el “peor presidente de la historia” y comparó el asalto al Capitolio con uno de los episodios más dramáticos del nazismo en Alemania.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week’s attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021