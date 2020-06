Salma Hayek se suma a petición de justicia por caso Giovanni López

Salma Hayek se sumó a la petición de justicia para Giovanni López, quien murió después de ser detenido por policías en Jalisco

Salma Hayek se unió a la petición de justicia para Giovanni López, joven cuya muerte apunta hacia elementos de la policía de Jalisco, con una imagen en la que aparece con un cubrebocas negro que reza #JusticiaParaGiovanni.

“Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana.

Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos”, fue el mensaje que Sayek subió a su cuenta de Instagram en español e inglés.

Giovanni López, de 30 años, fue detenido con lujo de violencia por elementos de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Al inicio se presumió que su arresto fue por no usar cubrebocas, aunque de acuerdo con las autoridades fue por su comportamiento agresivo y posiblemente estar bajo los influjos de alguna sustancia.

Por este caso son muchas las voces de famosos que se han levantado, entre ellos el cineasta ganador del Óscar, Guillermo del Toro.

“A más de un mes, no hay respuestas no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, posteó el creador de ‘La forma del agua’, en su cuenta de Twitter.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Con información de Notimex