Roger Waters comparte versión de ‘Mother’ interpretada a distancia

Roger Waters manifestó que esta versión de 'Mother' interpretada a distancia le recordó "cuán irremplazable es la alegría de estar en una banda"

Este domingo, Roger Waters lanzó una versión de ‘Mother‘ de Pink Floyd interpretada a distancia con sus compañeros de gira.

Social distancing is a necessary evil in Covid world. Watching “Mother” reminds me just how irreplaceable the joy of being in a band is. pic.twitter.com/F4fxQCfbd6 — Roger Waters (@rogerwaters) May 17, 2020

El distanciamiento social es un mal necesario en el mundo COVID“, escribió el músico por medio de Twitter. “Ver ‘Mother’ me recuerda cuán irremplazable es la alegría de estar en una banda“.

Roger Waters tenía programado iniciar su gira ‘This Is Not a Drill‘ en julio, pero la pandemia de COVID-19 obligó que se atrasara hasta 2021.

Sin embargo, el músico se ha mantenido activo durante la contingencia. En abril compartió covers de ‘The Right to Live in Peace‘ de Víctor Jara y de ‘Paradise‘ de su finado amigo John Prine.

I’ve re-recorded Victor Jara’s great song “The Right to Live in Peace”. This is for the people of Santiago & Quito & Jaffa & Rio & La Paz & New York & Baghdad & Budapest and everywhere else the man means us harm.

Love R. Watch full video and read lyrics: https://t.co/S6Uroyl9QM pic.twitter.com/HUQzkHKCIq — Roger Waters (@rogerwaters) April 1, 2020

Con información de López-Dóriga Digital