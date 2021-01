“Pensé que era narco”, cuenta Martha Higareda cómo conoció al ‘Canelo’ Álvarez

Cuando la actriz mexicana, Martha Higareda, conoció al boxeador Saúl Canelo Álvarez en el Aeropuerto de la Ciudad de México, pensó que era un narcotraficante, así lo reveló en una entrevista para De Todo un Mucho.

La actriz mexicana contó que al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un “pelirrojo” le pidió una fotografía.

A punto de tomar un avión, se me acercó un chavo pelirrojo que traía como un grupo de otras personas, como nueve personas, todos vestidos como con muchas marcas; este chavo se me acerca y me dice ‘¿eres Martha Higareda?’, yo ‘sí’, ‘¿me puedo tomar una foto?'”, contó.