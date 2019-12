Olivia Newton-John y John Travolta reviven a ‘Sandy’ y ‘Dany’

Cuarenta y un años después del estreno de la película 'Vaselina', Olivia Newton-John y John Travolta volvieron a ponerse los trajes de 'Sandy' y 'Dany'

Los protagonistas de la clásica cinta Grease (Vaselina), Olivia Newton-John y John Travolta, se disfrazaron de sus personajes ‘Sandy Olsson‘ y ‘Dany Zuko‘, 41 años después del estreno de la cinta que, hoy en día, continúa en el gusto del público.

En publicaciones en las redes sociales de ambos actores se pueden ver imágenes de un evento denominado Meet & Grease, que se llevó a cabo el fin de semana en un anfiteatro en West Palm Beach de Florida, donde se reunieron con los fanáticos del filme.

La actriz usó el conjunto amarillo que su personaje utiliza durante el número Summer nights, mientras que Travolta vistió el atuendo negro con chaqueta de cuero que utilizó para la canción You´re the one that I want.

“¡Es la primera vez que nos volvemos a disfrazar desde que filmamos la película! ¡Estoy muy emocionada!”, escribió la también cantante junto a la fotografía compartida; por su parte, el actor escribió: “Grease sigue estando en el mundo”.

Según puede verse en las imágenes, durante el evento masivo fue proyectado el largometraje, además de que la gente se pudo fotografiar en el Ford Deluxe 1948, en el que los protagonistas se van del colegio en la escena final de la cinta musical.

Grease cuenta la historia de ‘Sandy’ y ‘Dany’, dos adolescentes de la década de los 50 que, tras conocerse en la playa durante las vacaciones de verano, coinciden en el último año de la preparatoria ‘Rydell’, donde deberán sortear una serie de complicaciones para continuar con su romance y decidir el futuro que tomarán sus vidas.

Con información de Notimex