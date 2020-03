Odalys Ramírez confirma que dio positivo a COVID-19

Odalys Ramírez confirmó que dio positivo a la prueba del COVID-19, luego de acudir al hospital con síntomas de gripe

La conductora de televisión, Odalys Ramírez, confirmó que dio positivo a la prueba del coronavirus (COVID-19), luego de acudir al hospital con síntomas de gripe, además de problemas para respirar.

A través de redes sociales, el esposo de Ramírez, el también actor, Patricio Borghetti, anunció que Odalys dio positivo en la prueba del coronavirus, por lo que él también acudió a realizarse el test. Además, compartió que hace unas semanas había llegado de España, por lo que esa fue la primera señal de alerta para Odalys, ya que es probable que él sea portador.

“Estoy yéndome al hospital a hacerme yo también la prueba, la doctora dijo que hay que asumir que yo también lo tengo, pero bueno, por una cuestión de tener la certeza y dar más claridad al asunto”, escribió “Pato” en su cuenta de Instagram.

Además, instó a que las personas que han estado en contacto con él, también tomen las medidas y precauciones ante la epidemia y sepan qué es lo que deben de hacer para evitar los contagios.

Odalys Ramírez, compartió ayer en su cuenta de Instagram que se encontraba en el hospital realizándose pruebas: “Pues aquí estamos por órdenes de mi neumólogo me acaban de hacer la prueba del coronavirus, después me van hacer una tomografía de tórax para descartar daños en los pulmones”.

Agregó que “si sale positiva me gustaría saberlo con tiempo para tomar todas las medidas necesarias más de las que he estado tomando”.

También comentó:“si ustedes son de esas personas que dicen a mí no me va a pasar, ay, estamos bien no pasa nada. ¡No! Sí pasa, Sí está el coronavirus en México estoy en el hospital”.

Pidió a sus seguidores que se ocupen y tomen las medidas necesarias para que esto no continúe propagándose.

