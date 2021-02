Nominan a Chadwick Boseman como Mejor Actor en Premios NAACP Image

El actor Chadwick Boseman, quien murió en agosto de 2020, recibió dos nominaciones a los Premios NAACP Image, que reconocen a las personas negras en el cine, la televisión, la música y literatura.

Boseman, quien saltó a la fama por su papel del rey T’Challa en Black Panther, fue nominado como Actor Destacado por la película Ma Rainey’s Black Bottom.

Chadwick Boseman is nominated for Outstanding Actor in a Motion Picture for @MaRaineyFilm! #NAACPImageAwards pic.twitter.com/DBtbnLv01x

— Netflix Queue (@netflixqueue) February 2, 2021