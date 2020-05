Viuda revela que Yoshio dejó un disco grabado

La esposa de Yoshio reveló que el cantante grabó un disco que pretendía lanzar próximamente y que de superar el COVID-19 no habría podido cantar de nuevo

Marcela Hernández, viuda de Yoshio, reveló que el cantante dejó un disco grabado, que pretende hacerle un homenaje y que el deterioro físico que tuvo fue tal, que de haber superado el coronavirus, ya no habría cantado y requeriría un tanque de oxígeno.

“Su alma ya está donde debe estar. Tengo que hacer algo, una despedida, un homenaje que sea digno… Grabó un disco que era el último que iba a sacar, lo disfrutó, lo grabó con mi hija”, comentó al programa Javier Poza en Fórmula.

Hernández compartió que Yoshio de 61 años, se deterioró tras los 11 días de lucha que libró contra el COVID-19.

“Su cuerpo no estaba bien y habría tenido complicaciones que le habrían impedido cantar. Vivir a un tanque de oxígeno pegado, no era justo y no volvería a cantar nunca”, compartió.

Marcela lamenta que se haya ido de esta forma y aunque sigue confundida y muy dolida, asegura que estará bien porque así se lo prometió .

“Mi corazón está… no sé cómo estoy, pero voy a estar bien, porque se lo prometí y le dije que si Dios se lo tenía que llevar, iba a estar bien, que lo estábamos esperando, pero que si Dios decía que se fuera, íbamos a estar bien, que se fuera tranquilo”, compartió.

Finalmente, la viuda expresó que Yoshio se fue bien y que estaba mejor que cuando entró al hospital.

“Se fue bien, cuando lo vi estaba mejor que cuando me lo llevé al hospital, estaba bien, era lo único que me consolaba”, concluyó.

Con información de Notimex