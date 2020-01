Murió Pete Salgado, exmánager de Jenni Rivera

Pete Salgado, exmánager de Jenni Rivera, y quien escribiera el libro biográfico de la cantante ‘Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí’, murió por causas aún desconocidas, así lo dio a conocer el hijo menor de la cantante, Johnny Rivera.

“A pesar de los desacuerdos que tuvimos con él, Pete Salgado era parte de nuestras vidas y mi mamá en verdad lo amaba cuando estaba aquí. Con eso dicho, su esposa y sus hijos están en los pensamientos de mi familia. Espero que ahora sí pueda hablar con mi mamá”, escribió en redes sociales.

Despite any disagreements we may have had with him, Pete Salgado was a part of our lives once and my mother truly did love him when she was here. That being said, his wife and his children are in my family’s thoughts. Really hope he’s gotten to talk to Momma.

