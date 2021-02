Murió Dustin Diamond, Screech de ‘Salvados por la campana’

Dustin Diamond encarnó al personaje Samuel "Screech" Powers, es parte del elenco original de la popular serie de la década de 1990 "Salvado por la Campana"

Murió víctima del cáncer el actor estadounidense Dustin Diamond, quien interpretó a Screech en la popular serie de televisión “Salvado por la Campana” (“Saved by the Bell”).

Nos entristece confirmar la muerte de Dustin Diamond este lunes 1 de febrero de 2021 debido a un carcinoma”, apuntó su publicista Roger Paul a USA Today.

“Le diagnosticaron esta forma brutal e implacable de cáncer maligno hace solo tres semanas. En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema; la única misericordia que exhibió fue su ejecución rápida y aguda. Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos”, puntualizó.

Diamond encarnó al personaje Samuel “Screech” Powers, es parte del elenco original de la popular serie de la década de 1990 “Salvado por la Campana”, e integró el “spin-off” “Salvado por la Campana: Los años universitarios” (“Saved by the Bell: The College Years”).

Diamond fue el único miembro del elenco original que no fue llamado para el relanzamiento de la serie el año pasado a través de la plataforma Peacock.

Tras el fin de la serie su vida personal pasó por algunos altibajos.

En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes afrontó dificultades por el pago de su hipoteca.

En 2009, publicó una biografía, “Behind the Bell“, en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente fue parte del show.

Diamond le confesó a su excompañero que el libro fue escrito por otra persona que lo entrevistó y luego fabricó muchas de las alegaciones vertidas en la publicación, que tenían que ver con drogas y sexo.

