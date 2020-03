Murió a los 93 años el presentador James Lipton

El presentador James Lipton, reconocido por el programa ‘Inside the Actors Studio‘, murió a los 93 años, a causa de un cáncer.

His passion, his intellect, and his reverence for the art of acting will never be forgotten. Rest in peace, James Lipton. Read more: https://t.co/iSGYQyovRK pic.twitter.com/BJD0xSRB8y

— Bravo (@BravoTV) March 2, 2020