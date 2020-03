Mogwai cancela su participación en el Vive Latino 2020

Por medio de un comunicado, la banda Mogwai canceló su participación en el Vive Latino 2020, que se llevará a cabo este fin de semana

La banda Mogwai canceló su participación en el Vive Latino 2020, que comenzó actividades este sábado, debido a la situación del coronavirus (COVID-19).

“Lamentamos anunciar la cancelación de nuestra actuación en el Vive Latino en la Ciudad de México este domingo debido a los actuales riesgos de viaje internacionales asociados a COVID-19″, apuntaron por medio de un comunicado distribuido en redes sociales.

“Lamentamos decepcionar a quien estaba planeando vernos en el festival, pero esperamos volver a México en el futuro tan pronto como sea prácticamente posible”, agregaron.

Con este ya son 13 grupos musicales que cancelaron su participación en el Vive Latino 2020.

Los grupos que no participarán en el festival de música de este sábado y domingo son: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

Con información de López-Dóriga Digital