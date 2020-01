Los ganadores de la edición 62 del Grammy

“Nunca imaginamos que tendríamos que empezar este show de esta forma”, señaló Alicia Keys al inicio de la ceremonia de la edición 62 de los Grammy.



Y es que con un minuto de silencio, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos recordó al exjugador de basquetbol Kobe Bryant quien murió en un accidente de helicóptero este domingo por la mañana.

Remembering Kobe Bryant tonight while we honor music in the house that he built. Thank you @aliciakeys and @BoyzIIMen for the tribute. 🙏 pic.twitter.com/lKlml9gF8H

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020