Billie Eilish se convierte en la gran triunfadora del Grammy

Billie Eilish se convirtió en la gran triunfadora de la entrega 62 del Premio Grammy que inició con un homenaje a Kobe Bryant, quien murió este domingo

Billie Eilish tuvo una noche redonda en la edición 62 de la entrega de los Premios Grammy al llevarse los galardones a Mejor canción con ‘Bad Guy’, Mejor artista revelación, Mejor disco del año con ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ y Mejor grabación del año por ‘Bad Guy’.

Con estos premios, Eilish de 18 años, hizo historia al ganar, por primera vez, los cuatro premios principales. Además de ser la artista más joven en ganar el premio de Mejor disco del año.

Congrats Album Of The Year Winner – ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ – @billieeilish #GRAMMYs pic.twitter.com/UAwiP3WuXK — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

“Nunca imaginamos que tendríamos que empezar este show de esta forma”, señaló Alicia Keys al inicio de la ceremonia de la edición 62 de los Grammy.

Alicia Keys y Boyz II Men cantan “It’s So Hard to Say Goodbye” en la ceremonia de los Grammy en honor a Kobe Bryant. Este es quizá la mayor tragedia del mundo del deporte en los últimos años. pic.twitter.com/kO3UBCaM78 — Fútbol y NBA en Español. (@ToyViendoLaTV) January 27, 2020



Y es que con un minuto de silencio, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos recordó al exjugador de basquetbol Kobe Bryant quien murió en un accidente de helicóptero este domingo por la mañana.

Remembering Kobe Bryant tonight while we honor music in the house that he built. Thank you @aliciakeys and @BoyzIIMen for the tribute. 🙏 pic.twitter.com/lKlml9gF8H — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

La ceremonia televisada de la 62 entrega de los Premios Grammy se lleva a cabo en el Staples Center, casa de Los Angeles Lakers, donde Kobe Bryant formó parte durante 20 años de su carrera.

Los fanáticos también se reunieron fuera del Staples Center para rendir homenaje a Bryant, quien murió a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

La premiación inició con la cantante Lizzo, quien al principio de su presentación aseguró que esa era una noche para Kobe.

Además, la Academia recordó el legado de José José al incluirlo en la sección in memoriam.

Los ganadores

La Mejor actuación de rap fue para DJ Khale, Nipsey Hussle y John Legend por ‘Higher’

Billie Eilish obtuvo el Grammy a Mejor canción por ‘Bad guy’.

Congrats Song Of The Year winner (A Songwriter(s) Award) – “Bad Guy” @billieeilish and @finneas, songwriters (Billie Eilish) pic.twitter.com/MNoB85wGsr — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Mejor álbum rap fue para Tyler, the Creator por ‘Igor’.

Mejor álbum de comedia lo obtuvo Dave Chapelle.

Dan + Shay obtuvo el galardón a Mejor presentación de grupo o dúo country con ‘Speechless’.

Lizzo se llevó el Grammy como Mejor Actuación Solista Pop con ‘Truth hurts’.

Con información de López-Dóriga Digital