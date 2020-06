Lea Michele ofrece disculpas a Samantha Ware tras señalamientos por racismo

La actriz estadounidense Lea Michele ofreció una disculpa a su compañera de reparto en Glee, Samantha Ware, quien dijo que había hecho de su vida en el set un infierno, por su comportamiento y cualquier dolor que haya causado.

Aunque afirmó que no se acuerda de las acciones de las que fue acusada por parte de Ware, expresó que su primera publicación estaba pensada para darle una muestra de apoyo a la comunidad afroamericana ante la muerte de George Floyd.

Las respuestas que recibí a lo que publiqué me hicieron centrarme específicamente en cómo percibían mi propio comportamiento hacia los demás miembros del elenco. Si bien no recuerdo haber hecho esta declaración específica y nunca he juzgado a otros por su color de piel, ese no es realmente el punto. Lo que importa es que claramente actué de manera que lastima a otras personas”, añadió.