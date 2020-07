Juan Villoro se deslinda de poema sobre el COVID-19

Alguien con más talento poético que yo (tarea sencilla, pues no escribo poemas) firmó versos sobre el Covid con mi nombre. Agradezco que me incluyan en el género borgiano de las falsas atribuciones, pero el texto no es mío. Pertenece a la biología del contagio anónimo.

— Juan Villoro (@JuanVilloro56) July 17, 2020